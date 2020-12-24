«ОПОРА России»: Рекомендация властей столицы сделать 31 декабря выходным для предприятий экономически оправдана

Рекомендация властей столицы сделать 31 декабря выходным для предприятий и организаций экономически оправдана. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый вице-президент Общественной организации «ОПОРА России» по экспертно-аналитической деятельности Владислав Курочкин.

Сегодня Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для большинства бюджетных учреждений 31 декабря будет выходным днем. Мэр Москвы также рекомендует и другим предприятия и организациям в этот день не работать.

«Это оправданная рекомендация. И если кто-то не додумался сам, то это для него подсказка (властей), как поступить, чтобы и людям сделать приятно и повысить свою эффективность», — сказал В.Курочкин.

По его словам, на данный момент некоторые предприятия для себя этот вопросу уже решили, перенеся выходной с последней субботы на 31 декабря.

«И в этом есть экономический смысл, потому что 31 числа как правило полноценного рабочего дня нет, это все равно полурасслабленное состояние и производительность труда приближается к минимуму. А выход в субботу позволяет организовать полноценный рабочий день, который дает дополнительную экономическую эффективность компании. Поэтому с точки зрения такой рекомендации, я думаю, что предприятия могут сами решить, как правильно выстроить рабочий график», — отметил В.Курочкин.