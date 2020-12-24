Международные резервы России выросли на 6,5 миллиардов долларов за одну неделю

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка. Как говорится на сайте регулятора, на это повлиял курс рубля и повышение цен на золото. Общий объем международных резервов приближается к шестистам миллиардам долларов.
2020-12-24T20:35:11+03:00
2020-12-24T20:35:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 24 декабря 2020
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