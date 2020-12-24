Порядка 700 тысяч доз вакцины «Спутник» поступили в гражданский оборот

Еще столько же лежат на складе, ожидая разрешительных документов Росздравнадзора, — сказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Слова ученого приводит агентство ТАСС. Ранее глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров говорил о планах произвести около 30 миллионов доз вакцины к июлю следующего года. До конца декабря власти планируют выпустить свыше двух с половиной миллионов доз.
2020-12-24T20:34:54+03:00
2020-12-24T20:34:54+03:00
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20:34, 24 декабря 2020
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