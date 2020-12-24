Порядка 700 тысяч доз вакцины «Спутник» поступили в гражданский оборот

Еще столько же лежат на складе, ожидая разрешительных документов Росздравнадзора, — сказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Слова ученого приводит агентство ТАСС. Ранее глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров говорил о планах произвести около 30 миллионов доз вакцины к июлю следующего года. До конца декабря власти планируют выпустить свыше двух с половиной миллионов доз.