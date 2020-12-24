ФАС разрешила операторам создать совместное предприятие для развития сетей 5G в России

Федеральная антимонопольная служба разрешила операторам создать совместное предприятие для развития сетей 5G в России. Вместе с тем, регулятор предписал компаниям сохранить доступ к частотам для всего рынка. Ранее газета «Ведомости» писала, что операторы могут получить частоты для 5G без торгов, если долю в совместном предприятии получит государство. В министерстве цифрового развития предлагали передать властям так называемую «золотую акцию».
2020-12-24T20:34:40+03:00
2020-12-24T20:42:03+03:00
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20:34, 24 декабря 2020
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