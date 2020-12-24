ФАС разрешила операторам создать совместное предприятие для развития сетей 5G в России

Федеральная антимонопольная служба разрешила операторам создать совместное предприятие для развития сетей 5G в России. Вместе с тем, регулятор предписал компаниям сохранить доступ к частотам для всего рынка. Ранее газета «Ведомости» писала, что операторы могут получить частоты для 5G без торгов, если долю в совместном предприятии получит государство. В министерстве цифрового развития предлагали передать властям так называемую «золотую акцию».