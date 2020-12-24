Власти Петербурга разрешили ресторанам организовать «зимние кафе» с 25 декабря по 10 января

Согласно постановлению, опубликованному на сайте городской администрации, занимаемая на улице территория не должна превышать площадь предприятия общепита. Предполагается, что открывать такие кафе будут по согласованию с властями, но в упрощенном порядке. Работать ночью им будет нельзя.

В связи с распространением коронавируса, в Петербурге ранее ограничили работу ресторанов и кафе. С 30 декабря по 3 января общепиту и вовсе разрешили обслуживать клиентов только навынос. Это вызвало недовольство со стороны ресторанного бизнеса.