В Роспотребнадзоре связали рост заболеваемости коронавирусом с подготовкой к Новому году

По мнению представителя Центрального НИИ эпидемиологии Александра Горелова, люди забыли о предосторожности и необходимости соблюдать ряд ограничительных мер. Его слова приводит агентство ТАСС. Горелов порекомендовал провести праздники спокойно и камерно, если они не хотят столкнуться с новой волной эпидемии. За последние сутки, по данным оперативного штаба, было выявлено почти 30 тысяч новых зараженных. Это максимальное число с начала эпидемии.