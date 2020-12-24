В Роспотребнадзоре связали рост заболеваемости коронавирусом с подготовкой к Новому году

По мнению представителя Центрального НИИ эпидемиологии Александра Горелова, люди забыли о предосторожности и необходимости соблюдать ряд ограничительных мер. Его слова приводит агентство ТАСС. Горелов порекомендовал провести праздники спокойно и камерно, если они не хотят столкнуться с новой волной эпидемии. За последние сутки, по данным оперативного штаба, было выявлено почти 30 тысяч новых зараженных. Это максимальное число с начала эпидемии.
2020-12-24T20:04:46+03:00
2020-12-24T20:10:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2763564-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3370220.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:04, 24 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…