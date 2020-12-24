Основателя группы компании «Петропавловск» обвиняют в хищении средств Покровского рудника

В сообщении самого рудника утверждается, что в рамках этого дела проводился обыск. Сам Павел Масловский пока никак это не прокомментировал, — передает Интерфакс. Агентство отмечает, что последние месяцы одна из крупнейших горных и золотодобывающих компаний России стала ареной корпоративного конфликта. В частности, следствие ранее заинтересовалось бывшим управляющим группы компаний Максимом Мещеряковым. В столичном СК говорили, что он стал фигурантом уголовного дела и подозревается в причинении ущерба Покровскому руднику на сумму почти полмиллиона рублей.