Основателя группы компании «Петропавловск» обвиняют в хищении средств Покровского рудника

В сообщении самого рудника утверждается, что в рамках этого дела проводился обыск. Сам Павел Масловский пока никак это не прокомментировал, — передает Интерфакс. Агентство отмечает, что последние месяцы одна из крупнейших горных и золотодобывающих компаний России стала ареной корпоративного конфликта. В частности, следствие ранее заинтересовалось бывшим управляющим группы компаний Максимом Мещеряковым. В столичном СК говорили, что он стал фигурантом уголовного дела и подозревается в причинении ущерба Покровскому руднику на сумму почти полмиллиона рублей.
2020-12-24T20:04:13+03:00
2020-12-24T20:04:13+03:00
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20:04, 24 декабря 2020
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