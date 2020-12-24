Парламент Великобритании должен ратифицировать договор о торговом соглашении с ЕС 30 декабря

Об этом сказал премьер-министр Борис Джонсон. Джонсон назвал сделку по Брексит выгодной для обеих сторон.

Британцы еще в 2016-ом году на референдуме проголосовали за выход страны из Евросоюза. Формально Брексит произошел в начале 2020-го после нескольких отсрочек, однако, до заключения нового торгового соглашения Лондон был обязан подчиняться единым торговым нормам ЕС. Если соглашение не удалось бы заключить до конца этого года, то стороны перешли бы к торговле с пошлинами и квотами, которые бы ударили по бизнесу.