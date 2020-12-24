Бывший глава Клинского района Подмосковья получил 15 лет колонии по делу о коррупции

Помимо реального срока, Александру Постриганю назначили штраф свыше 100 миллионов рублей. Сам экс-руководитель вину не признает.

Постриганя арестовали летом 2018 года по обвинению в серии должностных и коррупционных преступлений. Он был задержан в аэропорту Шереметьево при попытке улететь за границу. К тому моменту Постригань возглавлял Клинский район более 20 лет.