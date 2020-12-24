В течение полугода, по планам Министерства промышленности и торговли, РФ выпустит 30 млн доз вакцины от коронавируса

В течение полугода, по планам Министерства промышленности и торговли, Россия выпустит 30 миллионов доз вакцины от коронавируса. Такое количество, по оценке главы ведомства Дениса Мантурова, удастся произвести к июлю или даже раньше. Об этом он сказал в эфире телеканала РБК. По словам Мантурова, вскоре препарат могут начать выпускать в виде порошка. Его будут смешивать на месте, превращая в полноценный препарат.

В России уже стартовала масштабная вакцинация, однако пока сделать прививку могут не все категории граждан.