Российская частная компания планирует построить космодром в Дагестане

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу подрядчика Success Rockets пишет, что работы начнутся в следующем году, а завершиться должны к 2025 году. На космодроме хотят построить две пусковые установки, испытательный центр и полигон, комплекс по производству ракет, а также аэродром и гостиницу. Площадку планируется использовать для запуска сверхлегких ракет. На проект понадобятся инвестиции в размере 600 миллионов рублей.
2020-12-24T19:08:17+03:00
2020-12-24T19:08:29+03:00
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19:08, 24 декабря 2020
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