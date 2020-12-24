Российская частная компания планирует построить космодром в Дагестане

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу подрядчика Success Rockets пишет, что работы начнутся в следующем году, а завершиться должны к 2025 году. На космодроме хотят построить две пусковые установки, испытательный центр и полигон, комплекс по производству ракет, а также аэродром и гостиницу. Площадку планируется использовать для запуска сверхлегких ракет. На проект понадобятся инвестиции в размере 600 миллионов рублей.