Патриарх Кирилл призвал московское духовенство Русской православной церкви отказаться от покупки т. н. «левых» свечей

Речь идет о свечах, которые не производит церковная фабрика «Софрино». По словам Кирилла, завод является важным источником пополнения бюджета РПЦ, и отказ от закупки свечей в «Софрино», утверждает предстоятель церкви, — это отказ от поддержки различных программ Московского патриархата. Столичным храмам он посоветовал закупать продукцию сторонних производителей, только если ее не делает «Софрино». Интернет-издание «МБХ медиа», к слову, отмечает, что у подмосковной фабрики, которая является основным производителем предметов церковного обихода, в прошлом году был рекордный убыток за пять лет – 99 млн рублей.

Впрочем, некоторые эксперты не исключают, что потери Русской православной церкви в этом году на фоне эпидемии коронавируса могут оказаться довольно серьезными. В том числе из-за падения числа прихожан на богослужениях. На этом фоне религиовед и главный редактор альманаха христианской культуры «Дары» Сергей Чапнин утверждает, что патриарх Кирилл ввел для приходов новый налог. Он будет фиксированным и, в отличие от прошлых лет, не будет считаться как процент от дохода или оборота. По утверждениям религиоведа, для многих приходов такой налог станет неподъемным, пишет интернет-издание Insider.

Отчетность РПЦ и подконтрольных ему предприятий за этот год пока не публиковалась.