Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для большинства бюджетных учреждений 31 декабря будет выходным днем

Мэр Москвы также рекомендует и другим предприятия и организациям в этот день не работать. При этом Сергей Собянин пояснил, что 31 декабря не будет выходным для работников здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и значительной части городских служб.
2020-12-24T19:07:21+03:00
2020-12-24T20:32:46+03:00
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19:07, 24 декабря 2020
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