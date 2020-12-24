Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для большинства бюджетных учреждений 31 декабря будет выходным днем

Мэр Москвы также рекомендует и другим предприятия и организациям в этот день не работать. При этом Сергей Собянин пояснил, что 31 декабря не будет выходным для работников здравоохранения, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и значительной части городских служб.