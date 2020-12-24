Великобритания и Евросоюз согласовали торговую сделку по Brexit

Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что стороны остаются союзниками и партнерами. Евросоюз и Великобритания по-прежнему будут совместно решать общие проблемы, такие как изменение климата, вопросы транспорта и безопасности.

Британцы еще в 2016-ом году на референдуме проголосовали за выход страны из Евросоюза. Формально Брексит произошел в начале 2020-го после нескольких отсрочек, однако, до заключения нового торгового соглашения Лондон был обязан подчиняться единым торговым нормам ЕС. Если соглашение не удалось бы заключить до конца этого года, то стороны перешли бы к торговле с пошлинами и квотами, которые бы ударили по бизнесу.