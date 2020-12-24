В центре Москвы задержали мужчину, угрожавшего взорвать бомбу

По словам источника агентства ТАСС, неизвестный с сумкой стоял на Поварской улице. В одной руке он держал плакат, гласящий, что при себе у мужчины есть взрывное устройство. В ходе обыска никаких предметов, представляющих опасность, полицейские не обнаружили. Сейчас проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.