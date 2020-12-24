Мэр Москвы Сергей Собянин сделал 31 декабря выходным для бюджетных учреждений города

Выходить на работу не потребуется от сотрудников, которые не задействованы в подготовке Нового года, — сказал градоначальник. Собянин рекомендовал всем работодателям сделать 31 декабря в Москве нерабочим днем.

Власти субъектов федерации самостоятельно принимают решения о введении выходного 31 декабря для чиновников. На федеральном уровне такое решение не принималось.

Подмосковье присоединилось к регионам, в которых 31 декабря будет объявлен выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Воробьев. Местные власти рекомендовали работодателям сделать то же самое.

Накануне президент Владимир Путин поддержал предложение сделать последний день года нерабочим. Вслед за этим в ряде российских регионов, где ранее придерживались противоположной позиции, решили последовать совету главы государства. Общее число регионов, которые объявили 31 декабря выходным для чиновников, уже превысило полсотни.