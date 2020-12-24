Великобритания и Евросоюз заключили торговую сделку по Брекситу

Об этом написал в Твиттере премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Соглашение на две тысячи страниц еще должен ратифицировать парламент. Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после выхода Великобритании из Евросоюза буксовали несколько месяцев. Если бы стороны не смогли подписать договор до 1 января, с Нового года они перешли бы от свободной торговли к торговле с пошлинами и квотами, что грозило бы потерями бизнесу с той и другой стороны.