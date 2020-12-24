Великобритания и Евросоюз заключили торговую сделку по Брекситу

Об этом написал в Твиттере премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Соглашение на две тысячи страниц еще должен ратифицировать парламент. Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после выхода Великобритании из Евросоюза буксовали несколько месяцев. Если бы стороны не смогли подписать договор до 1 января, с Нового года они перешли бы от свободной торговли к торговле с пошлинами и квотами, что грозило бы потерями бизнесу с той и другой стороны.
2020-12-24T18:31:59+03:00
2020-12-24T18:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 24 декабря 2020
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