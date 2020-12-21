После расследования об отравлении Навального люди, предоставляющие теневые услуги, стали уходить с черного рынка

После публикации расследования об отравлении оппозиционера Алексея Навального люди предоставляющие теневые услуги стали уходить с черного рынка. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент расследований Daily Storm Даниил Беловодьев.

14 декабря вышло совместное расследование Bellingcat, The Insider и CNN о том, что Алексея Навального якобы отравили сотрудники спецгруппы ФСБ.

По словам Д.Беловодьева, после публикации расследования об отравлении оппозиционера Навального люди, предоставляющие теневые услуги, стали уходить с черного рынка.

«Я общался с источником в сфере бизнеса «пробива». Мне рассказывают эти бизнесмены, что такие движения уже есть. После публикации расследования Навального у него уже минус два сотрудника, и один оператор сотовой связи. Коррумпированные сотрудники стали бояться. Уходят сотрудники, соответственно начинают расти цены. После нашей статьи выхода, начались брожения – контрольные закупки», — сказал он.

Д.Беловодьев также отметил, что большая утечка персональных данных происходит из страховых компаний, а также государственных структур.

«Есть коррумпированные сотрудники операторов сотовой связи, сотрудники МВД, которые из-за своей жадности продают данные граждан. Это исходит из того, почему появляется такой спрос. И на данный момент этим рынком пользуются сотни тысяч людей. При этом никто не застрахован, также люди из администрации президента, от того, что их данные можно узнать», — отметил он.

По его мнению, проблема заключается в том, что в нашей стране наказание за утечку персональных данных достаточно слабое. «Ну получит оператор связи какой-нибудь условный срок и все». – сказал он.