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19:04, 21 декабря 2020

Бизнес-джеты смогут летать между Россией и Великобританией с разрешения оперативного штаба

Это следует из текста телеграммы Росавиации, на которую ссылается агентство ТАСС. При этом все остальные разрешения на полеты, как регулярные так и не регулярные на период с 22 по 29 декабря отозваны.

Депутат Госдумы от фракции Справедливая Россия Дмитрий Ионин противопоставил интересы бизнес-элиты и здоровье российских граждан. Ионин назвал изоляцию самым эффективным способом борьбы с пандемией в этой ситуации.

Со вчерашнего дня европейские страны начали закрывать транспортное сообщение с Великобританией из-за распространения в этой стране нового штамма коронавируса.



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