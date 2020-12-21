Французская пресса сообщила о переброске в Центральноафриканскую республику российских военных

В стране несколько повстанческих группировок подняли мятеж в преддверие президентских и парламентских выборов.

Всего в ЦАР, по данным газеты «Фигаро», прибыло несколько сотен российских военных. Помимо этого, речь идет о переброске тяжелой техники. Об этом изданию сказал официальный представитель правительства ЦАР, не уточнив, впрочем, когда это произошло, а также где базируются войска. Он отметил, что военнослужащие прибыли в рамках специальной договоренности между Центральноафриканской республикой и Москвой. Кроме того, газета утверждает, что россияне осуществляют личную охрану президента страны Фаустина-Архангела Туадеры. Речь идет о сотрудниках частных военных компаний. Кроме того, советники из Москвы готовят местных военнослужащих, говорится в публикации.

Сообщения о деятельности российских частных охранных и военных компаний в ЦАР поступают уже несколько лет. В том числе речь идет о ЧВК «Вагнера», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Два года назад в Центральноафриканской республике были убиты журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые собирались снять фильм о деятельности ЧВК «Вагнера».

В Кремле переброску российских военных в ЦАР пока не подтвердили. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что власти обеспокоены информацией о мятеже в стране.