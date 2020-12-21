В Белоруссии возбудили дело об экстремизме против Светланы Тихановской

Оппозиция считает ее победителем президентских выборов. В числе фигурантов также называют членов Координационного совета оппозиции. Им вменяют создание экстремистского формирования и заговор с целью захвата власти.

Ранее Тихановская предъявила ультиматум действующему президенту Александру Лукашенко. До конца октября он должен был объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных. После того, как срок ультиматума истек, лидер оппозиции призвала всех белорусов присоединиться к забастовке.

Тихановская уехала из Белоруссии в день президентских выборов, 9 августа. Она находится в Европе, где за последнее время встретилась с главами нескольких государств, которые не признали Лукашенко легитимным президентом.