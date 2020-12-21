Мать мальчика, написавшего письмо Владимиру Путину, пожаловалась на угрозы забрать сына из семьи

Жительница Ростова-на-Дону Анна Антошина рассказала местному изданию «161.ру», что за три года она несколько раз обращалась к властям с просьбами посодействовать в получении жилья вместо сгоревшего, однако она не может получить субсидию, так как унаследовала комнату в бывшей коммуналке, где теперь живет с мужем и сыном.

После того, как ее сын написал президенту, что семья живет в холодной комнате, которую пытаются обогревать печкой, представители прокуратуры пришли с проверкой и предложили на время забрать ребенка.