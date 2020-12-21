Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела против Светланы Тихановской и членов Координационного совета оппозиции. Они обвиняются в создании экстремистского формирования и его финансирования для захвата власти.

В августе, вскоре после президентских выборов, белорусская оппозиция, не согласная с итогами голосования, объявила о создании политического органа, который возьмет на себя процесс мирной передачи власти. В республике не прекращаются массовые акции протеста. На днях Евросоюз ввел в отношении белорусских компаний и физических лиц, которых считают причастными к фальсификации результатов, третий пакет санкций.