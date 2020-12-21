В Москве скончался сценарист, драматург и писатель Александр Курляндский

Одному из создателей мультсериала «Ну, погоди!» было 82 года.

Александр Курляндский родился в столице, окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Еще в годы студенчества он писал миниатюры для капустников. В институте Курляндский познакомился с Аркадием Хайтом, с которым в будущем напишет сценарий для «Ну, погоди!». Как сценарист дебютировал в киножурнале «Фитиль». Но по настоящему реализовал себя в мультипликации. Курляндский придумал попугая Кешу и Великолепного Гошу. Как рассказал «Эху Москвы» художественный руководитель театра «Шалом» Александр Левенбук, Курляндский был талантливым и добрым человеком.

Телеканал «360» утверждает, что у Курляндского не было коронавируса, он умер от онкологического заболевания. Похороны запланированы на 23 декабря.