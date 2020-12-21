Экс-глава Серпуховского района Подмосковья признан виновным по делу о коррупции

Поддержать Александра Шестуна к зданию суда пришли десятки человек.

Процесс над Шестуном для большой объективности и непредвзятости шел в Подольском городском суде. Сторонников бывшего главы района, который управлял вверенной ему территорией на протяжении 15 лет, возле здания суда было несколько десятков. На лицах черные маски — на одной половине — перечеркнутое число 20 — срок, который для чиновника просили прокуроры, на другой — надпись «свободу». Жительница Серпухова Валентина не верит следователями и настаивает на оправдании Шестуна.

В суд сторонников не пустили. В один зал с подсудимым попали только участники процесса и его жена с детьми. Журналистов посадили в отдельном помещение с трансляцией приговора. Шестун сидел в стеклянной клетке, чувствовал себя раскованно. Когда судья Татьяна Юферова зачитывала вводную часть решения, даже не вставал, но замечания ему за это не делали. Адвокаты, сидевшие перед Шестуном, слушали приговор, опустив глаза.

Судья пришла в зал с тремя увесистыми томами. Приговор она читала скороговоркой, пересказывая обстоятельства дела о мошенничестве,

легализации преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки. Основное обвинение строится вокруг покупки семьей Шептуна по заниженной стоимости муниципальных земельных участков.

Подсудимый периодически заявлял о своем несогласии с текстом решения, выкрикивая из аквариума отдельные фразы про справедливость и совесть. Судья не обращала на него внимания. Между тем на улице, сторонники, в их числе Федор, продолжали говорить о вкладе Шептуна в развитие района.

Шестун настаивает на своей невиновности. Незадолго до ареста в 2018 году он опубликовал обращение к президенту, в котором заявил о давлении на него представителей Кремля, ФСБ и подмосковных властей. На опубликованной Шестуном аудиозаписи его высокопоставленные собеседники угрожали ему последствиями, если он не уйдет в отставку.

Из-за объема приговора его оглашение может быть отложено на другой день. Кроме тюремного срока государственное обвинение просит суд назначить Шестуну многомиллионный штраф.