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18:11, 21 декабря 2020

Дерипаска предложил приравнять к госизмене действия людей, который провоцируют введение санкций в отношении России

Бизнесмен Олег Дерипаска предложил приравнять к государственной измене действия людей, который провоцируют введение санкций в отношении России. Сам предприниматель уже больше двух с половиной лет находится под санкциями США.

Орудием современной гибридной войны назвал Олег Дерипаска ограничительные меры со стороны Запада. Миллиардер у себя в телеграм-канале сравнил санкции с бомбардировками российских городов или атакой пограничных рубежей. По мнению Дерипаски, первое наносит больший ущерб мирному населению. Он потребовал жестче наказывать тех, кто прямо или косвенно способствует новым антироссийским санкциям. Дерипаска даже предложил изменить статью уголовного кодекса и приравнять провоцирование санкций к госизмене. Бизнесмен считает, что это надо было сделать давно. Напомню, под санкциями США Дерипаска находится с апреля 2018 года. Его внесли в чёрные списки с формулировкой «за злонамеренную деятельность России» наряду с другими близкими к Кремлю бизнесменами. С его главных активов — компании Русал и ее крупнейшего акционера холдинга En+ санкции позже сняли после того как Дерипаска отказался от контроля над ними. В марте прошлого года бизнесмен подал иск к Минфину США. Дерипаска утверждал, что из-за санкций потерял 7 с половиной миллиардов долларов. В эфире телеканала CNBC он называл санкции неприемлемыми, обвинения в свой адрес несправедливыми.

Решение о санкциях в отношении ещё одного актива Дерипаски – группы ГАЗ США должны были принять в октябре 2018 года. Не раз его откладывали. Полтора года назад рабочие ГАЗа митинговали у посольства США в Москве. Они требовали отменить санкции против холдинга Дерипаски Русские машины, которому принадлежит предприятие. Люди опасались, что иначе с заводом перестанут работать зарубежные поставщики. Это грозит остановкой конвейеров предприятий группы ГАЗ, на них работает более 40 тысяч человек. Минфин США этим летом обязал автопроизводителя после каждого квартала оперативно отчитываться перед ведомством о своей работе. В том числе уведомлять о ходе заседаний совета директоров и изменениях в нем. Дерипаска счёл, что США пытаются, как он выразился «отжать ГАЗ у российских акционеров. Бизнесмен летом в интервью газете РБК раскритиковал российские власти за неумение эффективно противостоять санкциям западных стран. В Кремле с этим не согласились.

Европейские чиновники по информации агентства Bloomberg недавно сообщили США о нарушении Дерипаской условий снятия санкций с компании Русал. Там отрицают, что бизнесмен сохраняет над ней контроль.

В Кремле считают политически-мотивированные ограничения разновидностью военных действий, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Дмитрия Пескова, президент и депутаты узнают об инициативе Дерипаски. При этом он не знает, приведет ли это к появлению каких-либо законодательных решений.

Отметим, что сегодня в немецкой прессе появилась информация, что правительство Германии может ввести ограничительные меры в отношении России в случае обвинительного приговора подозреваемому в убийстве гражданина Грузии в Берлине. В Германии сейчас идет судебный процесс по этому делу.

В частности, об этом сообщает журнал Der Spiegel, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве. По их данным, власти Германии пока хотят воздержаться от дальнейшей реакции на отравление Алексея Навального.



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