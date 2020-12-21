Алексей Навальный утверждает, что добыл доказательства того, что сотрудники ФСБ уничтожали следы его отравления в Омске. Политик настаивает, что смог дозвониться одному из фигурантов расследования Константину Кудрявцеву и поговорить с ним.

Дозвониться до Кудрявцева, который в расследовании интернет-издания Insider называется квалифицированным специалистом по химическому оружию, а также сотрудником НИИ-2 ФСБ, Навальный, по его словам, смог неделю назад за несколько часов до публикации первого материала. Оппозиционер утверждает, что с помощью одной из программ смог изменить свой номер на другой, с которого сотрудники спецслужб совершали звонки.

По легенде, отмечает Навальный, он, представившись помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, решил уточнить у Кудрявцева некоторые детали операции, чтобы представить доклад начальству. Человек, которого назвали сотрудником ФСБ, сказал, что считает операцию по отравлению политика хорошо спланированной, но окончившейся неудачей из-за стечения обстоятельств. Речь шла о действиях экипажа самолета, летевшего из Томска в Москву, а также врачей, вовремя вколовших Навальному антидот.

Кроме того, собеседник, которого политик называет Кудрявцевым, рассказал, что ездил очищать одежду от нанесенного яда, в том числе – трусы. Задача, по его словам, заключалась в том, чтобы уничтожить следы. Сам разговор Навальный называет новым доказательством того, что следившие за ним сотрудники ФСБ пытались его убить.

Спустя час после появления записи разговора соратница Навального Любовь Соболь сообщила, что пыталась поговорить с Кудрявцевым, после чего ее машину заблокировали полицейские.

Реакция Кремля и ФСБ на публикацию Навального пока не последовала.

Неделю назад несколько изданий опубликовало расследование, в котором в причастности к отравлению Алексея Навального подозреваются 8 сотрудников ФСБ. Среди них упоминался и Константин Кудрявцев. Президент Владимир Путин, в свою очередь, подтвердил, что за политиком следят, но назвал расследование «легализацией материалов американских спецслужб».

Алексей Навальный должен находиться под контролем ФСБ – уверен политолог Сергей Марков, о чем он заявил в эфире «Эха Москвы».

После публикации записи разговора Алексея Навального с сотрудником ФСБ, власть еще больше уйдет в глухую оборону, — считает политолог Андрей Колесников. «Если спросят Кремль (о аудиозаписи), нам ответят, что они относятся как к операции, кем-нибудь инспирированной. Никаких выводов власть не сделает, и рубить сук под собой не собирается, а только уйдет в глухую оборону», — сказал он. Колесников напомнил, что власти также придерживаются тактики отрицания в деле о сбитом малазийском Боинге на востоке Украины и отравлении Скрипалей.

Политик Алексей Навальный или его защита вполне могут представить запись разговора с сотрудником ФСБ в суд – считает федеральный судья в отставке, профессор Сергей Пашин. «Можно заявить ходатайство о приобщении ее (пленки) к делу, либо перед следствием, либо перед судом. И если ее примут, она будет иметь значение», — сказал он. По словам Пашина, 45-я статья российской Конституции предоставляет гражданину право на самозащиту.

Расследование Алексея навального, а также признание президента о том, что спецслужбы следят за политиком, привели к неожиданным для многих последствиям, – заявил в эфире «Эха Москвы» главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.