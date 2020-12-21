Колесников:Власть еще больше уйдет в глухую оборону после опубликованной записи разговора Навального с сотрудником ФСБ

Власть еще больше уйдет в глухую оборону после опубликованной записи разговора Алексея Навального с сотрудником ФСБ. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы «Внутренняя политика» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников.

«Если спросят Кремль (о аудиозаписи), нам ответят, что они относятся как к операции, кем-нибудь инспирированной. Никаких выводов власть не сделает, и рубить сук под собой не собирается, а только уйдет в глухую оборону», — сказал он.

А.Колесников напомнил, что власти также придерживаются тактики отрицания в деле о расследовании малазийского Боинга и отравлении Скрипалей.

«Власть уже выбрала стратегию отрицания. Эта стратегия используется в любых подобного рода ситуациях, и прецеденты нам известны — это отрицание участия России в операции, в результате которой был сбит малазийский Боинг, ну и Скрипали. То же самое и здесь — Навальный агент американских спецслужб, Навальный финансируется Госдепом, как и все расследователи по этому поводу, соответственно все это инсценировано и придумано американскими спецслужбами и Госдепом. В детали уже никто не вдается, оценки исключительно общего характера. То же самое будет и сейчас (после появившейся аудиозаписи)», — сказал он.

Ранее Навальный выложил видео, в ходе которого, как утверждается, он разговаривает по телефону с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Собеседник оппозиционера предполагал, что беседует с помощником Секретаря Совбеза и рассказал, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и антидот. Он уточнил, что яд был нанесен на трусы. По словам Кудрявцева, задача заключалась в том, чтобы обработать одежду, а уже после попадания политика в больницу, уничтожить следы.