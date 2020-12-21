Французская пресса узнала о переброске сотен российских военных в ЦАР после мятежа

Газета «Фигаро» со ссылкой на представителя правительства Центральноафриканской республики пишет, что в регион также направили военную технику. Личную охрану президента Фаустина-Архангела Туадеры, по данным издания, обеспечивают «частные охранники, нанятые российскими охранными компаниями», а советники из Москвы занимаются подготовкой местных военнослужащих.

27 декабря в ЦАР должны пройти президентские и парламентские выборы. На этом фоне в стране три повстанческие группировки подняли мятеж. В Кремле выражали серьезную озабоченность в связи с кризисом в африканской стране.