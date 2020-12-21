Суд признал бывшего главу Серпуховского района виновным в коррупции

Сегодня в Подольске Александру Шестуну зачитывают приговор. Он обвиняется в получении взяток, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег и незаконном участии в предпринимательской деятельности.



Шестуна арестовали в 2018 году. Он отвергает все обвинения и называет свое преследование заказным и политически мотивированным. Находясь в СИЗО, экс-глава Серпуховского района не раз объявлял голодовку.