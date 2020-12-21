Европейский регулятор одобрил использование вакцины компаний Pfizer и BioNTech на территории ЕС

Утвердить разрешение уже сегодня должна Еврокомиссия. Решить судьбу преапарта изначально планировалось только 29 декабря, однако заседание перенесли на неделю раньше – Германия настояла, чтобы разрешение было получено до Рождества, и вакцинацию начали уже в этом, а не следующем году. Прививочная кампания должна стартовать во всех странах ЕС одновременно – к этому призвала Еврокомиссия. По оценкам властей, победить пандемию получится только в том случае, если вакцину получат 70% граждан.