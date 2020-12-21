В определенных условиях пленка записи разговора Навального с сотрудником ФСБ может быть приобщена к делу – эксперт

Политик Алексей Навальный или его защита могут представить запись разговора с сотрудником ФСБ в суд. При определенных условиях она может быть приобщена к делу. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» федеральный судья в отставке, профессор факультета права Высшей школы экономики Сергей Пашин.

«Можно заявить ходатайство о приобщении ее (пленки) к делу, либо перед следствием, либо перед судом. И если ее примут, она будет иметь значение», — сказал он.

По словам С.Пашина, в этом случае может быть проведена экспертиза на наличие монтажа пленки, а также идентичности голоса.

«Может быть назначена фоноскопическая экспертиза. И если она даст отрицательные результаты, в том смысле, что был монтаж пленки, например, или что голос не этого человека, тогда ее, конечно, не будут принимать во внимание при принятии решения», — отметил он.

С.Пашин напомнил, что статья 45 Конституции России предоставляет всякому гражданину право на самозащиту.

«Предоставлять запись разговора на суде зависит от тактики защиты, но никаких преград для использования документов, в том числе и на аудионосителях, которые получены в результате действий самой стороны, нет. Статья 45 Конституции предоставляет всякому право на самозащиту своего права.

Это одна из формул, точно также, если кто-то вымогает деньги под угрозой поджога, можно записать разговор с ним и потом представить и следствию, и суду», — заключил он.

Навальный выложил видео, в ходе которого, как утверждается, он разговаривает по телефону с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Собеседник оппозиционера предполагал, что беседует с помощником Секретаря Совбеза и рассказал, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и антидот. Он уточнил, что яд был нанесен на трусы. По словам Кудрявцева, задача заключалась в том, чтобы обработать одежду, а уже после попадания политика в больницу, уничтожить следы.