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17:06, 21 декабря 2020

Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил уголовно наказывать за провоцирование санкций

Такое заявление предприниматель опубликовал в своем Телеграме. По мнению бизнесмена, квалифицировать такие действия можно как измену родине. Соответствующая статья уголовного кодекса предусматривает за это до 20 лет лишения свободы.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин считает, что человека можно судить за конкретные преступления, а введение санкций невыгодно никому. Рашкин назвал бредом предложение Дерипаски приравнять провоцирование санкций к госизмене.

Дерипаска находится под санкциями США, они были введены в отношении самого миллиардера и трех его компаний еще позапрошлой весной. После того, как бизнесмен отказался от контроля в бизнесе, организации были выведены из санкционного списка, но с Дерипаски снимать ограничения не стали.



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