Навальный получил подтверждение, что сотрудники ФСБ ездили в Омск уничтожать следы отравления

Команда Навального получила подтверждение того, что сотрудники Института криминалистики ФСБ ездили в Омск уничтожать следы отравления. Политик звонил одному из фигурантов расследования, Константину Кудрявцеву и представился помощником секретаря Совбеза. Собеседник оппозиционера сказал, что яд был нанесен на трусы. По мнению Кудрявцева, покушение не удалось из-за того, что пилоты и медики Скорой помощи сработали оперативно.

Расследование, в котором были названы имена 8 сотрудников ФСБ, предположительно причастных к отравлению оппозиционера, было опубликовано неделю назад. Владимир Путин в ходе пресс-конференции подтвердил, что за Навальным следят спецслужбы, но обвинил в фабрикации расследования американские спецслужбы.