Под Воронежем спустя три дня после открытия убрали памятник Аленке

Монумент в честь основательницы села Новая Аленовка был установлен в честь 250-летия населенного пункта, но сразу стал объектом насмешек и критики местных жителей. Из-за непропорционального тела и пугающего выражения лица с выпученными глазами, арт-объект, как его назвала местная администрация, сравнивали с Королем Ночи из популярного сериала «Игра престолов» и героями фильмов ужасов. Сама скульптура теперь будет убрана на склад до тех пор, пока ее дальнейшую судьбу не решат.
2020-12-21T16:34:07+03:00
2020-12-21T16:34:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 21 декабря 2020
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