Под Воронежем спустя три дня после открытия убрали памятник Аленке

Монумент в честь основательницы села Новая Аленовка был установлен в честь 250-летия населенного пункта, но сразу стал объектом насмешек и критики местных жителей. Из-за непропорционального тела и пугающего выражения лица с выпученными глазами, арт-объект, как его назвала местная администрация, сравнивали с Королем Ночи из популярного сериала «Игра престолов» и героями фильмов ужасов. Сама скульптура теперь будет убрана на склад до тех пор, пока ее дальнейшую судьбу не решат.