Власти Дании решили выкопать и сжечь норок, убитых из-за коронавируса

Как пишет местная пресса, в министерстве сельского хозяйства опасаются, что грунтовые воды и озеро рядом с местом захоронения могут быть заражены. Кроме того, из-за газов множество трупов животных снова оказалось на поверхности.

Копенгаген принял решение убить 17 миллионов норок в начале ноября. У животных обнаружили мутировавший штамм коронавируса. Уже после начала операции, в правительстве признали, что не имели юридических оснований требовать от фермеров убивать норок. Министр сельского хозяйства ушел в отставку.