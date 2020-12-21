Восстановление мирового спроса на нефть по оценке правительства, может затянуться

Вице-премьер Александр Новак рассказал, что по прогнозу этот процесс должен был идти быстрее, чем наблюдается на сегодняшний день. Об этом сообщает агентство РИА Новости. До сих пор спрос остается на уровне на 6-7 миллионов баррелей в сутки ниже докризисного. Прогнозы меняются, — сказал Новак, — многие эксперты полагают, что окончательно отрасль сможет восстановиться в течение двух-трех лет.