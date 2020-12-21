Алексей Навальный опубликовал новые доказательства по делу о его отравлении

Политик выложил видео, в ходе которого, как утверждается, он разговаривает по телефону с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Собеседник оппозиционера думал, что беседует с помощником Секретаря Совбеза и рассказал, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и антидот. Он уточнил, что яд был нанесен на трусы. По словам Кудрявцева, задача заключалась в том, чтобы обработать одежду, а уже после попадания политика в больницу, уничтожить следы.

Расследование, в котором были названы имена 8 сотрудников ФСБ, предположительно причастных к отравлению оппозиционера, было опубликовано неделю назад. Владимир Путин в ходе пресс-конференции подтвердил, что за Навальным следят спецслужбы, но обвинил в фабрикации расследования американские спецслужбы.