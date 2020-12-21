Церковный суд РПЦ рассмотрит 22 декабря дело дьякона Кураева

Церковный суд РПЦ рассмотрит завтра дело дьякона Андрея Кураева. Сам он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что ему до сих пор не ясна суть обвинения.

«Пока то, что объявлено, и о чем-то можно как-то документально говорить, это что-то очень закрытое и секретное. Я неоднократно получаю повестки — вызовы в суд. На мои вопросы, в связи с чем, они ссылаются на Указ Патриарха. А в Указе написано — «иные жалобы», поступившие в мой адрес. Я попросил раскрыть, что это за жалобы, и за что меня собрались судить. Я беседовал с секретарем суда, но он мне ответил, что это обсуждалось и было принято решение суда –не сообщать мне, за что меня будут судить», — рассказал дьякон.

По словам А.Кураева, в данном Указе Патриарха он обвиняется в «публичном оскорблении памяти протоиерея Александра Агейкина», и суд должен рассмотреть «неправильное его поведение» и другие жалобы, поступившие на имя дьякона.

«Весной 2020 года, к сожалению, скончался священник Александр Агейкин, настоятель Елоховского собора. Смерть его в каком-то смысле была назидательной. В том смысле, что именно в этот собор Патриарх привез икону Божьей Матери, которая должна была спасти нас от эпидемии. И с этой иконой допустили большое скопление людей в начале апреля, после чего, соответственно, отец Александр заболел и скончался. Я написал, что он останется в моей памяти как пример «тупого карьериста». Человека, который делал карьеру в области vip-сервиса. Это была частная запись в моем частном блоге, никаких масс-медиа. Эта запись была распространена и показана не только вдове отца Александра, а также Патриарху. В итоге 29 апреля вышел Указ Патриарха, который мне запрещал служить и назначался церковный суд», — рассказал дьякон.

Андрей Кураев объяснил, что согласно «Положению о церковном суде РПЦ», даже после вынесения приговора он может не узнать, в чем его признали виновным.

«Там сказано, что если я не приду, суд, конечно, состоится в мое отсутствие, в отличие от светских судов, то секретарь суда мне передаст информацию о решении суда. Сам приговор передается Патриарху, он после этого издаст новый указ, в котором не будет опять же мотивационной части, а только некое его решение. В итоге может сложиться так, что я вообще не узнаю, за что меня судили», — отметил он.

В случае явки в суд, добавил дьякон, запрещено на заседании иметь компьютер и телефон. «Если я не знаю, в чем меня обвиняют, я не могу подготовиться. Мне было сказано, что никаких компьютеров, телефонов с собой проносить нельзя. То есть на суде я не смогу зайти и проверить какую-либо информацию в интернете, ни позвонить какому-либо эксперту. При этом в положении о суде сказано, что перерывов он делает. По сценарию я должен туда явиться, стоять по стойке смирно, выслушать все претензии», — сказал А.Кураев.