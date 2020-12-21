Депутаты Госдумы намерены обязать социальные сети удалять запрещённую информацию

Поправку внесли перед рассмотрением законопроекта о регулировании интернет-сервисов во втором, основном, чтении. Её одобрил думский комитет по информационной политике.

Владельцев социальных сетей депутаты хотят заставить искать и блокировать противоправные, по мнению законодателей, материалы. Речь идет о призывах к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях протеста, пояснил один из авторов поправок, единоросс Сергей Боярский. Критика властей, судя по всему, в соцсетях тоже попадет под запрет. Это могут расценить как неуважение к государству и конституции. Соцсети должны находить и ограничить доступ к другим материалам, в частности информации о способах изготовления и приёма наркотиков. На блокировку депутаты отвели всего лишь сутки. Владельцам соцсетей также рекомендуют следить за тем, чтобы там не было материалов с нецензурной лексикой. Это не означает полного запрета мата, уверяет депутат Боярский. Он сетует, что сейчас невозможно убрать всю ненормативную лексику из комментариев или сообществ. За неисполнение этого требования никаких санкций не будет, обещает депутат. Для слежки и блокировки хотят создать реестр соцсетей, в него включат интернет-сервисы, которые ежедневно посещают более полумиллиона российских пользователей.

Предполагается, что Госдума рассмотрит поправки к законопроекту о регулировании социальных сетей в основном чтении уже завтра.