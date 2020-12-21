Der Spiegel узнал о новых возможных санкциях Германии в отношении России

Германия, по данным журнала Der Spiegel, может ввести санкции в отношении России в случае обвинительного приговора по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения.

Преступление было совершено летом 2019 года. По версии следствия, убийца — гражданин России. Сам он называет себя Вадимом Соколовым. Москва неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся. Несмотря на это, в декабре МИД Германии заявил о высылке из страны двух российских дипломатов. Москва ответила симметрично.