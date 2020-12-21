Аэрофлот с завтрашнего дня приостанавливает на неделю рейсы из Москвы в Лондон

Это связано с решением оперативного штаба по коронавирусу. Авиакомпания обещает вернуть всю стоимость уже приобретенных билетов.

Напомним, — власти России вслед за другими государствами решили приостановить авиасообщение с Великобританией из-за распространение там нового, более заразного штамма коронавируса.



Российская вакцина Спутник эффективна против новых мутаций коронавируса, — утверждает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Во Всемирной организации здравоохранения тем временем говорят, что пока нет доказательств влияния нового штамма коронавируса на смертность среди инфицированных. Сбор информации продолжается.