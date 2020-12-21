Парламент Дании поддержал запрет на разведение норок в следующем году

Еще в ноябре правительство одобрило решение об уничтожении на зверофермах этих животных из-за опасности заражения людей новой мутацией коронавируса. Он быстро распространялся на фермах по разведению норок. На настоящий момент забито около 11 миллионов особей.
2020-12-21T15:35:00+03:00
2020-12-21T15:35:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 21 декабря 2020
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