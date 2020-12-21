Суд в Подольске признал бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна виновным по делу о коррупции, в частности, в получении взяток. Оглашение приговора продолжается. Гособвинение ранее просило приговорить Шестуна к 20 годам колонии строгого режима и назначить ему штраф в 50 миллионов рублей. Бывший чиновник считает свое преследование политически-мотивированным.