Загруженность метро в час пик снизилась почти на 3% – Ликсутов

Загруженность метро в час пик снизилась на 2,7%. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

«Уже сейчас загрузка вагонов в час пик снизилась почти на 2,7%, то есть пассажиров в поездах стало меньше на 3,6 тысячи человек. Как будто бы мы запустили дополнительно два пустых поезда в час», — рассказал он.

Как отметил Ликсутов, Департамент транспорта «делает все, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию». «Например, мы не снижаем интенсивность движения и количество поездов по линиям, не меняем график движения наземного транспорта. И все это несмотря на объективное снижение пассажиропотока – практически вдвое. В том числе это связано с переходом сотрудников предприятий на удаленную работу. Еще одна мера — запуск на двух линиях метро акции «Время ранних» — 50% скидка на проезд для тех, кто едет вне часа пик», — уточнил чиновник.

Полностью прочитать ответы М.Ликсутова можно на сайте радиостанции «Эхо Москвы».