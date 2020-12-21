Платные парковки актуальны также за пределами центральный районов Москвы – Ликсутов

Платные парковки актуальны также за пределами центральный районов Москвы. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Платная парковка вводится в интересах постоянно проживающих там местных жителей – в местах, где они испытывают трудности с поиском свободного парковочного места. Это актуально не только для центральных районов города, но и для улиц, на которых располагаются точки притяжения автомобилистов: транспортные узлы, парки, торговые центры, офисные комплексы. Оборачиваемость платных парковок в 4 раза выше, чем бесплатных — таким образом, больше автомобилистов сможет припарковаться на одном парковочном месте в течение дня, а местные жители, у которых есть резидентное разрешение, с большей вероятностью смогут найти свободное парковочное место рядом с домом», — сказал он.

Ликсутов отметил, что каждый москвич может предложить адрес, где следует сделать парковку для местных жителей, написав на почту resident@transport.mos.ru.

Полностью прочитать ответы М.Ликсутова можно на сайте радиостанции «Эхо Москвы».