Департамент образования Москвы утверждает, что не рассылал в школы анкеты с вопросами об участии учителей в митингах

Столичный департамент образования утверждает, что не рассылал в школы анкеты с вопросами об участии учителей в митингах. При этом ведомство не отрицает проведения в учебных заведениях Москвы такого опроса.

Составителем анкеты в департаменте назвали Центр социологических исследований академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. В ведомстве заверили Новую газету, что к опросу не причастны. А сотрудники центра якобы сами просили некоторые школы поучаствовать в анкетировании. Телеканал Дождь ранее сообщил, что столичным учителям предложили ответить по поводу их политических взглядов и действий. К примеру, высказать мнение, как нужно проводить перемены в стране — радикальным, революционным путём или постепенно. Составители анкеты также интересовались у педагогов, посещали ли они в последние годы оппозиционные митинги, как воспринимают политическую ситуацию в стране и обсуждают ли её с учениками. Педагоги должны ответить и на вопрос, состоят ли они в политической или общественной организации. Подлинность анкеты подтвердили телеканалу учителя двух московских школ. По его данным, участники опроса должны указать в какой школе преподают и какой предмет, назвать возраст. Руководители школ рассылают анкету подчинённым и настойчиво просят пройти опрос, сообщает телеканал. Ведущий научный сотрудник института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Рогозин рассказал Дождю, что он с коллегами к составлению анкеты не причастны. Собеседник телеканала уточнил, что похожую анкету просят заполнить старшеклассников и их родителей.

В октябре профсоюз «Университетская солидарность» сообщал о том, что прокуратура интересуется студентами РАНХиГС. От руководства академии просили предоставить сведения об участии молодых людей в несанкционированных акциях и сотрудничестве с НКО.