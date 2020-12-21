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15:03, 21 декабря 2020

Россия на неделю приостанавливает авиасообщение с Великобританией

Россия на неделю приостанавливает авиасообщение с Великобританией, — сообщает оперативный штаб. Это связано с тем, что на территории Соединенного королевства обнаружен новый штамм коронавируса, который, по оценкам многих экспертов, является очень заразным. В официальном сообщении российских властей говорится, что наши специалисты отслеживают генетические изменения нового вируса как в мире, так и на территории России.
Ранее о приостановке авиасообщения с Великобританией объявили около 20-ти стран.

Новый штамм вируса пока недостаточно изучен, — заявил в эфире «Эха Москвы» заместитель директора центра имени Чумакова Константин Чернов.

Разработчики российской вакцины «Спутник» утверждают, что она эффективна против нового штамма вируса.



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