Депутат от КПРФ Рашкин считает механизм санкций неээфективным и ущербным

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин считает механизм санкций неээфективным и ущербным. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Экономические санкции обоюдоострые. Я вообще считаю, что это не механизм по взаимоотношению между государствами, потому что он бьет по экономикам обеих стран», — сказал он.



С точки зрения Рашкина, «война санкций — глубочайшая ошибка». «Если есть преступление, совершенное какими-то лицами, значит, их нужно судить и привлекать к уголовной отвтественности. Для этого есть международные суды и суды стран», — заключил депутат.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска призвал ввести уголовное наказание за провоцирование санкций против россиян и российских компаний. Он написал в своем Телеграм-канале, что действия тех, кто прямо или косвенно провоцирует введение ограничений, вполне логично квалифицировать как измену родине. Дерипаска добавил, что санкции не лучше бомбардировок городов и атак на границе.



В Кремле назвали предложение Дерипаски заслуживающим внимания. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что конкретной позиции в Администрации главы государства по этому вопросу нет.