Ликсутов: Сто процентов средств за оплату парковок возвращаются горожанам в виде благоустройства дворовых территорий

Сто процентов средств за оплату парковок возвращаются горожанам в виде благоустройства дворовых территорий. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

«Город не зарабатывает на платных парковках. Все 100 процентов денег, полученных от платных парковок, возвращаются горожанам в виде благоустройства дворовых территорий. Эти средства идут на обустройство современных детских и спортивных площадок, ремонт тротуаров и асфальта, высадку клумб, обустройство парковочных карманов. Информацию об этом можно увидеть на сайте parking.mos.ru», — сказал он.

Полностью прочитать ответы М.Ликсутова можно на сайте радиостанции «Эхо Москвы».